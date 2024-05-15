США пригрозили отрезать Raiffeisen от своей финансовой системы из-за сделок в РФ

Вашингтон готов использовать любые средства

Вашингтонская администрация продолжает принуждать игроков международной арены к соблюдению санкционных ограничений в отношении России. При этом крупные представители западного бизнеса с большой неохотой соглашаются рвать связи с нашей страной – никто не хочет терять прибыльный рынок сбыта. Дошло до того, что США решились на откровенный шантаж.



Объектом пристального внимания вашингтонской администрации стал крупнейший австрийский банк "Райффайзен". Американский Минфин предупредил Raiffeisen Bank International, что эта кредитная организация может остаться без доступа к финансовой системе США из-за слишком активных сделок в России.

Известно, что 6 мая в банк было направлено официальное письмо от американского министерства, где кредитную организацию пожурили за отказ покинуть российский рынок. Особое недовольство у США вызвала сделка на полтора миллиарда долларов с российским предпринимателем, находящимся под ограничениями. В итоге "Райффайзен" отказался от проведения этой сделки, но сохраняет свое присутствие в России. За несговорчивость американцы готовы строго наказать австрийскую организацию.

"Казначейство может принять меры по ограничению его доступа к американской финансовой системе", – пригрозил Вашингтон.

К слову, ранее в России пригрозили "убить" SWIFT.