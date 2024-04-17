Глава ВТБ Костин призвал "убить" SWIFT в России

В России пригрозили "убить" SWIFT
Фото: Petrov Sergey/news.ru/www.globallookpress.com
В стране готовятся к развитию цифровых платежных систем

Российским компаниям нужно полностью отказываться от расчетов по системе SWIFT и призывать к этому международных партнеров, заявил глава ВТБ Андрей Костин во время конференции Data Fusion 2024. 

Он отметил, что не так давно западная организация объявила о намерении начать проводить собственные цифровые расчеты, но в этом вопросе важно ориентироваться на цифровой рубль.

"Нам SWIFT надо убивать в наших расчетах, надо полностью от него уходить, и наших друзей к этому тоже к этому привлекать", – указал Костин.

По его словам, подобный шаг необходим для того, чтобы страна могла приобрести цифровой суверенитет. 

Ранее Костин заявил, что в последнее время наблюдается резкий рост отказа банков дружественных стран в проведении платежей из России. К этому привели вторичные санкции, введенные Западом в прошлом году.

Сейчас в России действует аналог SWIFT – Система передачи финансовых сообщений, или СПФС. По ней проводят платежи почти 560 банковских организаций и компаний из 20 стран.

В прошлом году стало известно, что российский Центробанк нанес ответный удар по системе SWIFT, запретив использование зарубежных систем передачи банковских сообщений для переводов внутри страны.

Источник: ТАСС
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