Россия поругалась с Западом из-за теракта в "Крокусе"

У сторон разные представления о причинах случившегося

Международное сообщество по-разному отреагировало на произошедшее в подмосковном "Крокус Сити Холле". Часть стран была в своей позиции однозначна, а другие, напротив, долгое время не давали оценку теракту.

Москва была озадачена заявлением генсека ООН Антониу Гуттериша, который выразил "опечаленность" из-за случившегося в России. Официальный представитель МИД Мария Захарова возмутилась, что подобная реакция не соответствует произошедшему.

"Опечален? Стрельбе? Это драка в тире, что ли?", – задалась она вопросом.

Вскоре после этого в ООН дали пояснения, отметив, что генсек осуждает теракт и выражает глубокие соболезнования всем пострадавшим, а также жителям Российской Федерации.

Осудили стрельбу и страны, с которыми у Москвы натянутые отношения – это Армения, Грузия, Молдавия. Владимиру Путину лично позвонили главы Казахстана, Узбекистана, Турции и Сирии. Телеграмму передали и из Мьянмы и Северной Кореи, где редко комментируют международные события.

Однако на Западе на теракт отреагировали с серьезным промедлением. Американцы, как и европецы, выразили свое осуждение, а также обвинили во всем запрещенное в России террористическое "Исламское государство*", снова поругавшись из-за этого с Москвой.

Владимир Путин в своем обращении к народу заявил, что террористы после преступления двинулись в сторону Украины, где у них были контакты для отхода. Президент, а также другие представители власти настаивают, что Киев имеет отношение к случившемуся.

"Попытка переложить все это на Украину неудивительна. Нельзя использовать эту выдуманную связь как какое-либо оправдание незаконной войны на Украине",

– заявили в ответ высокопоставленные чиновники в Лондоне.

Всего в "Крокус Сити Холе", по официальным данным на утро 25 марта, погибло 137 человек. Еще 182 пострадали. Нападение стало одним из самых крупнейших в истории современной России, а по количеству жерт уступает только случившемуся в Беслане.