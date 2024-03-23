Теракт в подмосковном "Крокусе": что известно

По данным СК РФ, количество жертв может увеличиться

В результате теракта в подмосковном "Крокус Сити Холле" погибли более 60 человек, сообщили в Следственном комитете РФ, уточнив, что количество жертв может увеличиться.

В настоящий момент в больницах Москвы и области находятся 115 человек, в том числе пятеро детей. В списке пострадавших, размещенном на сайте Министерства здравоохранения Московской области, числится 121 человек, трое детей погибли, уточняют в ведомстве.

Теракт в "Крокусе" произошел в пятницу, 22 марта. Несколько вооруженных людей в камуфляже ворвались в здание и открыли огонь по толпе. Затем нападавшие бросили гранату или зажигательную шашку, в результате чего в "Крокусе" начался пожар. Пожару был присвоен четвертый ранг сложности. Площадь возгорания составляла 12,9 тыс. кв. м.

По словам губернатора Московской области Андрея Воробьева, эпицентром пожара стал зрительный зал, крыша над ним рухнула. Спасатели ведут разбор завалов.

По предварительным данным, нападавшие скрылись на белом "Рено" с тверскими номерами. По информации ТГ-канала Baza, автомобиль был остановлен в Суражском районе Белгородской области, в нескольких километрах от границы с Белоруссией и Украиной. Все подозреваемые – граждане Таджикистана. Они были зарегистрированы в Ярославской, Ивановской и Самарской областях.