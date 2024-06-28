Белоусов поручил разработать меры реагирования на действия США над Черным морем

Белоусов заявил о наказании для США из-за Черного моря
Фото: www.unsplash.com
Американцы снова усугубляют ситуацию

Соединенные Штаты Америки продолжают считать себя хозяевами всего мира. Вашингтонская администрация без стеснения сует нос в дела других государств. Американцы снова заметно активизировались в районе Черноморья, что вызывает естественную обеспокоенность у российских властей.

Так, руководитель главного оборонного ведомства нашей страны Андрей Белоусов заявил о наказании для распоясавшихся американских военных. Российского министра обороны весьма раздражает, что американские беспилотники стали все чаще бороздить пространство над Черным морем. Он поручил Генштабу в кратчайшие сроки принять "меры оперативного реагирования на провокации".

Как известно, американские беспилотники вторгаются в черноморское пространство с единственной целью – помочь киевским марионеткам Запада выяснить точные координаты стратегически важных объектов и нанести удар. Американцы несут серьезную долю ответственности за украинские атаки с использованием западного оружия.

К слову, ранее в США пришли в ужас из-за возмездия России за удары по Крыму.  Офицер ВС США Дэвис уверен, что удар украинской армии по полуострову может стать переломным моментом в специальной военной операции по демилитаризации киевского режима.

Источник: Минобороны России ✓ Надежный источник
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