Американцы снова усугубляют ситуацию

Соединенные Штаты Америки продолжают считать себя хозяевами всего мира. Вашингтонская администрация без стеснения сует нос в дела других государств. Американцы снова заметно активизировались в районе Черноморья, что вызывает естественную обеспокоенность у российских властей.



Так, руководитель главного оборонного ведомства нашей страны Андрей Белоусов заявил о наказании для распоясавшихся американских военных. Российского министра обороны весьма раздражает, что американские беспилотники стали все чаще бороздить пространство над Черным морем. Он поручил Генштабу в кратчайшие сроки принять "меры оперативного реагирования на провокации".

Как известно, американские беспилотники вторгаются в черноморское пространство с единственной целью – помочь киевским марионеткам Запада выяснить точные координаты стратегически важных объектов и нанести удар. Американцы несут серьезную долю ответственности за украинские атаки с использованием западного оружия.

К слову, ранее в США пришли в ужас из-за возмездия России за удары по Крыму. Офицер ВС США Дэвис уверен, что удар украинской армии по полуострову может стать переломным моментом в специальной военной операции по демилитаризации киевского режима.