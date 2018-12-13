Мошенники наживаются на крымчанах

Раскрыта схема обмана водителей на полуострове

Слабое знание гражданами их прав – благодатная почва для проходимцев всех мастей. Ситуация с рынком автострахования в Крыму усугубляется еще и тем, что ведущие страховые компании не имеют на полуострове своих офисов и работают через посредников. В результате в народе бытует мнение, что самостоятельно получить возмещение при ДТП очень сложно. Этим активно пользуются мошенники, именующие себя автоюристами.

Автоюристы появляются на месте аварии очень быстро, и пока человек в шоке, берут его в оборот, рассказал президент Российского союза автостраховщиков (РСА) Игорь Юргенс. "Выкупают у участника ДТП право требования возмещения со страховой компании (СК), запугивая тем, что сам он никогда не получит денег от СК. Дают ему сразу наличные, например, 40 тысяч, хотя ущерб на 60. Ну а дальше представляют пострадавшего в суде, сознательно затягивая сроки, чтобы за счет пени, штрафов и неустойки 40 тысяч выросли до 400 тысяч рублей", – приводит слова эксперта "Российская газета".

Как отмечают эксперты, бороться с такими лже-юристами сложно, ведь действуют они законно. Но в итоге страдают все: пострадавший в ДТП получает меньше, чем мог бы, а страховые компании выплачивают больше, несут убытки и повышают ставки для всех будущих приобретателей полисов.

Выход один: не слушать мошенников, а потратить немного времени и самому заполнить все документы и отправить их в страховую. Или воспользоваться помощью аварийного комиссара. Отличить аваркома от проходимца-автоюриста просто: комиссар поможет подготовить документы, составить иск, но в суд за пострадавшего в ДТП клиента не пойдет. А автоюрист настаивает как раз на последнем.