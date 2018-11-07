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Раскрыта схема обмана во время новогодних распродаж

Фото: www.globallookpress.com
Покупатели могут сохранить свои деньги, главное – не идти на поводу у плохих продавцов

Перед Новым годом в суматохе многие люди становятся жертвами недобросовестных продавцов, которые скрывают от своих клиентов важную информацию. Во время акций потребителей уверяют в том, что вернуть или обменять товар, купленный со скидкой, нельзя. Однако это не так.

Непродовольственную покупку можно принести обратно в магазин, если предмет хорошего качества разонравился покупателю, не подошел по форме, цвету или размеру. Это можно сделать в течение двух недель, не считая дня, когда вещь приобрели.

"Покупателю важно знать, что любой товар, приобретенный по акции, подлежит возврату и обмену в том же порядке, как и обычно продаваемые аналогичные товары", – сообщил Роспотребнадзор на своем официальном сайте.

При этом по закону "О защите прав потребителей", человек может заменить бракованный товар на ту же модель без изъянов или на другой подобный предмет с перерасчетом цены.  

С жалобами на обман россияне могут обращаться в местное управление Роспотребнадзора. 

Полина ИВАНОВА
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