Отдых на Новый год заставит раскошелиться

Стоимость иностранных отелей и авиабилетов резко возросла

Туристы, которые путешествуют самостоятельно, как правило, бронируют гостиницы за два месяца до поездки. Поэтому уже сейчас эксперты говорят о том, что в 2018-м новогодний отпуск обойдется соотечественникам намного дороже, чем в прошлом году. Особенно это касается поездок за границу.

Люди, которые захотят уехать в другой город России с 25 декабря по 20 января, заплатят при раннем бронировании билетов на самолет на 46% больше, чем в 2017-м, то есть около 10,4 тыс. рублей. По данным сервиса для покупки билетов на самолет Biletix, полет в другую страну обойдется дороже на 16%: средний чек составит 25,2 тыс. рублей.

Самым популярным российским городом для наших туристов остается Москва, успехом у путешественников пользуются также Санкт-Петербург, Сочи, Симферополь и Ростов-на-Дону. Среди зарубежных городов россиян больше интересуют Прага, Бангкок, Пхукет, Милан и Мюнхен.

Отели как в России, так и в других странах тоже подорожали. Чтобы пожить несколько дней в зарубежной гостинице, придется выложить из своего кармана около 60 тыс. рублей. Это на 40% больше той суммы, которую туристы платили в 2017-м. Цены на отели увеличились в Стамбуле на 70%, а в Мюнхене – на 60%.

Аналитики портала OneTwoTrip заявили, что стоимость бронирования зарубежных гостиниц в новогодние праздники выросла на 56%, достигнув 67,7 тыс. рублей за 5 дней. Эксперты отмечают, что рост цен на отели за границей произошел из-за снижения курса рубля.

Проживание в отечественных гостиницах стало дороже на 18%, то есть теперь люди будут платить до 18,9 тыс. рублей.

При этом с такими ценами столкнутся лишь самостоятельные путешественники. Туроператоры, как передает издание РБК, уверяют, что стоимость туров практически не изменилась с прошлого года. Поездка в другой город России на семь дней будет стоить около 32,5 тыс. руб., в эту сумму входит авиаперелет, трансфер и проживание в трехзвездочном отеле. А, например, путешествие в Таиланд, обойдется в 64,8 тыс. рублей.