Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Погода испортит москвичам Новый год

Фото: Агенство городских новостей "Москва"/Авилов Александр
Снега ждать не стоит

В столице погода в декабре будет достаточно теплой: как минимум на один градус выше климатической нормы – около -4°C. Однако к праздникам в регион придут холода. Ночью столбики термометра будут опускаться до -12°C, а днем температура составит от -3°C до -8°C.

При этом москвичам и гостям города не стоит ждать снега, который обычно выпадает в конце ноября. В последние годы сугробов в праздники не бывает. О том, что жители Москвы вряд ли будут лепить снеговиков в новогоднюю ночь рассказала "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина.

За настоящей зимой в декабре можно отправиться в Центральный, Северо-Западный, Приволжский и Уральский федеральные округа, а также на север Якутии и Чукотки. Там этот месяц окажется холоднее, чем в прошлом году. Как сообщает Гидрометцентр в своем предварительном прогнозе, в Иркутской области и Бурятии температура будет выше нормы. 

Полина ИВАНОВА
новости партнеров
Загрузка...

Фрегат тоже мы затопили: в России жестко ответили на лживые обвинения Норвегии

Возникшие на учениях НАТО проблемы привычно попытались свалить на нашу страну

США поставят заслон на пути "Северного потока - 2"

Вашингтон готов пойти на все, чтобы помешать строительству газопровода

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей