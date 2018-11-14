Погода испортит москвичам Новый год

Снега ждать не стоит

В столице погода в декабре будет достаточно теплой: как минимум на один градус выше климатической нормы – около -4°C. Однако к праздникам в регион придут холода. Ночью столбики термометра будут опускаться до -12°C, а днем температура составит от -3°C до -8°C.

При этом москвичам и гостям города не стоит ждать снега, который обычно выпадает в конце ноября. В последние годы сугробов в праздники не бывает. О том, что жители Москвы вряд ли будут лепить снеговиков в новогоднюю ночь рассказала "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина.

За настоящей зимой в декабре можно отправиться в Центральный, Северо-Западный, Приволжский и Уральский федеральные округа, а также на север Якутии и Чукотки. Там этот месяц окажется холоднее, чем в прошлом году. Как сообщает Гидрометцентр в своем предварительном прогнозе, в Иркутской области и Бурятии температура будет выше нормы.