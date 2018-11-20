Иностранцы атакуют Крым на Новый год

Нибиру
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Уже сейчас многие путешественники из других государств планируют свои поездки во время зимних каникул на курорты Крыма. Например, доля продаж авиабилетов в Симфирополь увеличилась с 5% до 8,4% за аналогичный период по сравнению с 2017 годом.
Больше всего, по данным интернет-сервиса Biletix, в эти даты хотят попасть на полуостров жители Германии, Израиля, Белоруссии, Казахстана и Киргизии.
По словам министра курортов и туризма Республики Крым Вадима Волченко, спрос на лечебно-оздоровительный туризм растет и среди россиян. Как отмечает ведомство, полуостров стал вторым по популярности среди жителей России после Сочи. Раньше люди не проявляли такого интереса к Крыму во время осенне-зимнего периода.
При этом стоимость внутренних полетов при раннем бронировании
на январские праздники снизилась на 39% – с 7 960 до 4 922
тысяч рублей в оба конца.
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