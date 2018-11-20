Иностранцы атакуют Крым на Новый год

Количество туристов из зарубежных стран, которые хотят провести праздники на полуострове, стремительно растет

Уже сейчас многие путешественники из других государств планируют свои поездки во время зимних каникул на курорты Крыма. Например, доля продаж авиабилетов в Симфирополь увеличилась с 5% до 8,4% за аналогичный период по сравнению с 2017 годом.

Больше всего, по данным интернет-сервиса Biletix, в эти даты хотят попасть на полуостров жители Германии, Израиля, Белоруссии, Казахстана и Киргизии.

По словам министра курортов и туризма Республики Крым Вадима Волченко, спрос на лечебно-оздоровительный туризм растет и среди россиян. Как отмечает ведомство, полуостров стал вторым по популярности среди жителей России после Сочи. Раньше люди не проявляли такого интереса к Крыму во время осенне-зимнего периода.

При этом стоимость внутренних полетов при раннем бронировании на январские праздники снизилась на 39% – с 7 960 до 4 922 тысяч рублей в оба конца.

