Цены вырастут на все основные товары

Хлеб, свинина, молоко и яйца ударят по кошельку россиян в 2019 году. Эти товары подскочат в цене от 4 до 11 процентов, обогнав прогнозируемую инфляцию.

К такому выводу пришли эксперты Аналитического центра при правительстве. По просьбе "Известий" они спрогнозировали динамику стоимости продуктовой корзины.

Итак, послепраздничный шок вызовет цена молока. Она взлетит сразу на 6,1%. Хлебобулочные изделия уступят ему всего 0,2%. Свинина и яйца подорожают на 4,3 и 4,2 % соответственно.

Впрочем, это не окончательные данные, поскольку при анализе не были приняты во внимание колебания цен на сырье, уровень зарплат и прибыль компаний.

"Несмотря на сохранение льготной ставки налога на добавленную стоимость (НДС) в 10 процентов для социально значимых продуктов питания, повышение цен на них в ближайшей перспективе все же произойдет", – пояснила изданию специалист центра Анастасия Сысоева, добавив, что производственники к подорожанию, скорее не причастны, его спровоцировало именно повышение НДС.



Таким образом, для многих россиян не то что икра с устрицами, а основные продукты станут непозволительной роскошью. Сейчас каждый пятый в нашей стране живет от зарплаты до зарплаты весьма скромно, без всяких излишеств, покупая лишь самое необходимое. Свыше половины соотечественников сводят концы с концами.