Причин для финансового благополучия нет

В ближайший год наши люди не только на такси в булочную не смогут ездить, непозволительной роскошью станут самые обыкновенные покупки, в том числе продуктов питания и одежды. Беспечная жизнь закончится примерно у трети россиян, считают эксперты, потому как признаков обогащения нации пока не предвидится.

Так, промониторив социально-экономическое положение и самочувствие населения, специалисты РАНХиГС заключили, что каждый пятый в нашей стране живет от зарплаты до зарплаты весьма скромно, без всяких излишеств, покупая лишь самое необходимое. Более трети опрошенных сказали, что денег им хватает на еду и одежду, однако купить себе не то чтобы машину с получки, а даже телевизор проблематично.

Однако, согласно исследованию, свыше половины россиян сводят концы с концами, накопив долгов на 3,5 трлн руб., отметил экономист Владислав Жуковский.

"Люди часто берут кредиты не только на покупку бытовой техники, например, но и для оплаты услуг первой необходимости", – передает слова эксперта НСН.

Он подчеркнул, что доходы россиян тают на глазах и уже побили рекорд нищих годов – 2012-го и 2013-го, уточняет "Свободная пресса". Согласно официальной статистике, за чертой бедности живут 20 миллионов соотечественников, сообщил министр труда Максим Топилин.

"Это очень страшные цифры и сигнал власти о том, что население находится в тяжелейшем состоянии", – заявил URA.RU сопредседатель аналитического агентства "Национальный эксперт" Сергей Журавский.

Шансов на обеспеченную жизнь у россиян, увы, нет, подтвердил директор Института стратегического анализа ФБК Игорь Николаев. "На протяжении нескольких последних лет реальные доходы россиян только падали. Сейчас экономический рост колеблется вокруг нулевой отметки. Кроме того, даже официально заявленная инфляция на следующий год представляется довольно высокой", – пояснил специалист.

По мнению экономиста Сергея Барашкова, качество жизни россиян оставляет желать лучшего. Они перешли на дешевую еду и вещи. Такой образ жизни затягивает некогда благополучные социальные пласты.

"Пресловутый средний класс плавно перетекает на уровень ниже. Люди отказываются от путешествий, походов в кафе и рестораны", – рассказал Барашков, добавив, что многих не выручают даже две-три работы. Денег все равно не хватает.

Повлиять на сложившуюся тенденцию эксперты призывают власть. На нее одна надежда, иначе обнищавший народ будет обречен на жалкое существование.