Много мишуры и фруктов: как встретить год Свиньи

Чтобы 2019-й принес только радость, необходимо правильно украсить дом и выбрать нужный наряд

Желтая Земляная Свинья, покровительница 2019-го, обещает финансовый успех, новые увлечения и осуществление замыслов в грядущие 12 месяцев. Однако, чтобы год выдался активным, нужно тщательно подготовиться к главному празднику.

Свинья любит все роскошное, поэтому следует ярко украсить дом в желтые, золотые, коричневые и оранжевые цвета, которые можно дополнить зеленой, белой и красной мишурой. На стены стоит прикрепить хвойные венки или ветки. Для убранства подойдут красные свечи.

На елку можно повесить не только традиционные игрушки, но и орехи, апельсины, желуди, а также 9 купюр номиналом в 100 или 1000 рублей. Так соединятся главные цифры грядущего года – 1 и 9.

На праздничный стол можно подать овощи, фрукты, сыр, рыбу, орехи, сладости, но не свинину. Покровительница 2019-го такого не потерпит. Особенно порадует Земляную Свинью блюдо из трюфелей, которые, впрочем, можно заменить любыми другими грибами.

Украсить стол тоже необходимо: разложить красивые тарелки, белоснежные салфетки, необычно оформить нарезку из фруктов, поколдовать над видом салата.

Подарки родным и близким в этом году стоит выбирать практичные и приносящие радость. Чтобы привлечь удачу, можно преподнести, например, свинью-копилку или лотерейные билеты. Ведь 2019-й будет годом финансового благополучия.

Как отмечает телеканал РЕН ТВ, к выбору наряда на праздник тоже необходимо подойти тщательно. Одежда и аксессуары, конечно, должны соответствовать обстановке. Цвета года – желтый, золотой, серый и коричневый. Чтобы Свинья осталась довольна, нужно выглядеть в новогоднюю ночь ярко и эксцентрично. Женщинам стоит отдать предпочтение пайеткам, блестящим платьям и коротким юбкам, надеть золотые украшения или из натуральных материалов, например, дерева.

Однако самое главное – встретить Новый год в большой компании родных и близких. Свинья не любит одиночества.