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Перед Новым годом в России упали цены на икру

Фото: pixabay.com
Россияне смогут порадовать себя в праздники любимым лакомством

Стоимость красной икры серьезно снизилась, и новогоднего скачка цен не ожидается.

"Осенью, после путины, устанавливаются цены на красную икру, которые держатся целый год... Цены снизились на 30% по сравнению с прошлым сезоном... И перед Новым годом цена на икру не вырастет", – рассказал Агентству городских новостей "Москва" исполнительный директор некоммерческой организации "Рыбный союз" Сергей Гудков.

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Он добавил, что россияне могут даже рассчитывать на праздничные скидки: наверняка многие торговые сети поступят именно так. Эксперт добавил, что нет смысла покупать икру заранее и замораживать ее до праздников. Он считает, что так делать можно только сразу после добычи этого ценнейшего продукта.

"Замораживать икру после ее покупки в магазине уже неэффективно и неоправданно. Такая икра сильно теряет по вкусовым качествам", – объяснил Гудков.

Стоит отметить, что цены на красную икру в последние годы неуклонно росли. Так, в конце 2016 г. после путины ее стоимость повысилась на 10% по сравнению с предыдущим сезоном, а в 2017 г. цены подскочили на целых 30%.

Валентина МАЙОРОВА
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