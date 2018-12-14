Крупная авария в Крыму попала на видео

ДТП случилось рядом с Партенитом

На трассе Ялта – Симферополь в Крыму столкнулись 12 машин, одна женщина получила травмы.

"Авария произошла около 08:00 мск сегодня. Столкнулись 12 транспортных средств: один троллейбус, один молоковоз, четыре "Газели" и 6 легковых автомобилей. Пострадал один человек – 70-летняя пенсионерка. Она доставлена в больницу с переломом", – рассказал ТАСС источник в экстренных службах региона.

Движение на участке трассы было остановлено на 2 часа, сейчас оно осуществляется в обычном режиме. На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД, все обстоятельства ЧП выясняются.

Как сообщили агентству в пресс-службе госпредприятия "Крымавтодор", авария произошла из-за того, что на тротуаре легковой автомобиль сбил пожилую женщину. Вслед за этим наступил транспортный коллапс.