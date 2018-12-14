Иностранцы приятно удивились, увидев, каким стал Крым

Две группы зарубежных журналистов прибыли в Крым, чтобы посмотреть, как живут местные и насколько там опасно для туристов. Представителям СМИ разных стран хватило одного дня, чтобы понять, что регион процветает и вообще стал "российским раем".

Журналисты из Швеции, Франции, Сербии, Греции, Армении и Эквадора пришли в восторг от атмосферы полуострова и поспешили поделиться своими впечатлениями на общей пресс-конференции.

На темпы развития "русской земли" как в экономике, туризме, так и в культурной сфере особое внимание обратил сотрудник армянской газеты "Право" Грант Сарафян. Он подчеркнул, что в Крыму все живут мирно, поэтому Запад должен признать, что это не горячая точка.

"Крым – это рай российский для туристов и безопасное место жительства для местных жителей. Здесь живут все мирно и с любовью. Крым – это российская земля", – цитирует Сарафяна агентство РИА "Новости".

Журналист французского издания "Ле Поинт" Дмитрий Корнилов тоже отметил, что перед ними не стоит вопрос, какой стране принадлежит полуостров, для них он российский. Корнилов признался, что расскажет в Париже о том, как себя чувствовал, побывав здесь. Более того, журналист планирует снять романтический фильм, где одним из "героев" будет Крым.

Сербский журналист Зоран Мрдженович, который сотрудничает с "Национальным обзором", считает, что как можно больше людей должны посетить Крым. Ведь регион – настоящий "диамант".

Увидел, что многие мифы о полуострове – это неправда, и директор греческой медиагруппы "Канал 1" Николас Бардуанис. Он, как и его коллега из Армении, понял, что здесь многое делается для блага населения, активно развивается строительство. Грек уверен, что Крым и дальше будет лишь процветать, потому что об этом мечтают люди.

"Крым – это часть России. Демократия – это значит, что мы должны уважать выбор народа. Крымчане выбрали жить с Россией, и мы должны этот выбор уважать", – заявил Бардуанис, который также добавил, что антироссийские санкции, которые были введены Западом из-за присоединения полуострова, ничем не были обоснованы.