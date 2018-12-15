Как в боевике: в Крыму случилось эффектное ДТП

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Серьезная авария произошла около отеля "Ялта – Интурист". Ехавший по спуску грузовик вылетел с дороги и упал на аквапарк, расположенный при отеле у подножья холма.
Происшествие попало на видео. На кадрах видно, как многотонная машина вылетает с трассы и падает в считанных метрах от водного аттракциона.
По словам источником издания "Юг Ялта", водитель самосвала как в голливудском фильме успел выпрыгнуть из кабины за мгновения до того, как тот упал вниз. Мужчину отделили от смерти считанные доли секунд.
К счастью, в результате происшествия никто, так как в тот момент в аквапарке не было людей. К слову, грузовик рухнул в чащу, где обычно много отдыхающих, которые катаются на водяных горках.
Однако ДТП без последствий не обошлось. Инфраструктуре отеля все же был нанесен серьезный ущерб – грузовик снес ограждение и частично разрушил сам аттракцион.
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