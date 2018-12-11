В Крыму вспомнили о страшной дате

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Сергей Аксенов заявил, что сегодня особенный день для всех жителей полуострова.
"Крым отмечает одну из самых трагических дат в своей истории. 11 декабря 1941 года на 10-м километре шоссе Симферополь – Феодосия фашисты и их пособники начали массовые расстрелы... Большинство погибших – евреи и крымчаки", – написал глава Крыма на страничке в Facebook.
Он также напомнил, что на полуострове жертвами нацистского террора стали более 200 тысяч человек и крымчане каждый год вспоминают погибших.
"Эти преступления не имеют срока давности. Те, кто сегодня пытается под разными предлогами... оправдать нацистских преступников, кто возводит их в ранг национальных героев, сами совершают преступление – против памяти жертв нацизма, против своего собственного народа", – подчеркнул Аксенов.
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