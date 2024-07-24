Ветеран "Альфы" дал прогноз по преступности в России после окончания СВО

Ветеран "Альфы" дал прогноз по преступности в России после окончания СВО
Фото: Ministry of Defence of the Russian Federation / wikimedia.org
Он уверен, что нужно действовать против подполья и мирными методами

После завершения спецоперации российским правоохранителям придется усиленно заняться борьбой с бандитским подпольем. Такое мнение высказал ветеран подразделения антитеррора "Альфа" Александр Мирошниченко.

Он утверждает, что националисты могут усилить преступную активность после этого, но в каком объеме – будет зависеть от мер, предпринимаемых государством.

Мирошниченко полагает, что нельзя бороться с подпольем исключительно с помощью жестких методов. В качестве примера он привел ситуацию на Северном Кавказе, где после конфликтов оставались боевики.

"Амнистировали, поверили люди, которые бегали по горам. Поняли, что есть другая жизнь, жизнь нормальная, мирная", – заявил он.

Ранее стало известно, что в России за последний год количество преступлений, совершенных нелегалами, увеличилось более чем втрое. Если в 2023 их было порядка 1,7 тысяч, то сейчас насчитывается 6 тысяч. 

Также выросло число тяжких преступлений со стороны мигрантов на 11%. При этом всего в текущем году иностранцы совершили на 6% меньше правонарушений.

Источник: ТАСС

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