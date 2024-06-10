США заявили о сбитии российских Ил-76 и Су-34 с помощью ЗРК Patriot ВСУ

В США объявили о сбитии российских истребителей
Фото: Mil.ru / wikimedia.org
Западные кураторы Украины оказались к этому причастны

Помощница начальника штаба 10-й Армии США полковник Розанна Клементе заявила, что ВСУ удалось сбить несколько российских самолетов за пределами зоны активных боевых действий с помощью системы ЗРК Patriot. Об этом она сообщила во время конференции Fires Symposium 2024. 

Клементе рассказала, что управляли системами солдаты, обученные в Германии. Изначально они должны были составить команду в подразделеиях ПВО Киева, однако командование ВСУ отправило батареи в Харьковскую область. 

По ее словам, украинские военные устроили воздушную засаду российским самолетам. Например, сбили А-50 над Азовским морем. Тактике их научили западные кураторы, которые занимаются ее улучшением и доводят информацию до украинцев. 

Также полковник заявила, что ВСУ удалось сбить на территории Белгородской и Брянской областей российские Ил-76, Су-34 и Су-35. 

Информацию о крушении транспортника Ил-76 в конце января подтверждали в российском Минобороны. Инцидент с истребителями произошел в мае 2023 года – тогда специалисты допускали, что самолеты могли сбить в результате авиазасады.

Ранее на Западе заявили о разрешении использовать истребители F-16 для нанесения ударов по России. В Совфеде рассказали, какой ответ может за этим последовать.

Источник: Лента.ру
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