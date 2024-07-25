Украинцы как всегда отличились

Вступление вице-президента США Камалы Харрис в предвыборную гонку, как и следовало ожидать, привлекло внимание всего международного сообщества. Смена американского лидера всегда определенным образом сказывается на других странах. В Верховной раде заметили любопытную деталь в обращении офиса украинского лидера Владимира Зеленского с теперь уже новоявленным кандидатом на пост президента США.



Своими наблюдениями поделился парламентарий Александр Дубинский. Депутат, которого обвиняют в государственной измене, нашел время внимательно рассмотреть фотоснимки с так называемого "мирного саммита", который прошел в Швейцарии. Он обратил внимание на грубую издевку, которую позволили себе представители Киева на общей фотографии.

Американского политика поставили сзади главы офиса украинского лидера Андрея Ермака. Таким образом получилось, что американка буквально упирается взглядом в зад украинца.

"Еще одно свидетельство "внешнеполитического гения" – размещение Харрис на общем фото в Швейцарии так, чтобы она могла заглядывать в задницу Ермаку", – поделился своими выводами парламентарий.

Отметим, появление Харрис в предвыборной гонке вызвало огромный резонанс. В Соединенных Штатах Америки даже испугались развязывания полномасштабной войны с Россией и Китаем из-за одной черты характера этого политика.