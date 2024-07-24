Экс-разведчик Пособец заявил о риске войны США с Россией из-за политики Харрис

В США испугались войны с Россией из-за одной черты Харрис
Камала Харрис. Кадр: YouTube
Смена президента может ухудшить ситуацию

Борьба за кресло руководителя Соединенных Штатов Америки в самом разгаре. Нынешний лидер страны Джо Байден вышел из предвыборной гонки и уже объявил о своей поддержке вице-президента США Камалы Харрис. Однако многие эксперты считают, что приход этой женщины к власти способен привести к ужасающим последствиям для мирового пространства.

С заявлением по этому поводу выступил американский разведчик в отставке Джек Пособец. Опытный военный эксперт уверен, что в случае победы Камалы Харрис страна может оказаться на пороге глобального военного конфликта с Россией и Китаем. Аналитик указал на одну черту характера вице-президента США, которая может аукнуться всему миру. Пособец подчеркнул, что Харрис – нестабильный человек, она способна на любую выходку.

"Если посадить такого человека в президентское кресло, она даст отмашку на прокси-войну с Россией и Ираном и прямую войну с Китаем", – уверен американский аналитик.

Разведчик напомнил, что этот политик славится своими странными и "безумными" интервью, женщина явно склонна к агрессии и может пойти на самые опрометчивые поступки. Своим мнением эксперт поделился в беседе с популярным американским журналистом Такером Карлсоном.

К слову, ранее в мультфильме "Симпсоны" нашли пророчество об итогах выборов в США.

Источник: Соцсеть Х ✓ Надежный источник
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