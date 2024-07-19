Положение Украины может резко измениться

Тот факт, что киевский режим держится на плаву исключительно за счет беспрецедентной поддержки со стороны коллективного Запада под руководством Соединенных Штатов Америки, давно общеизвестен. Однако в самой Америке есть силы, которые по-разному относятся к затянувшемуся конфликту и его спонсированию. Так, на Западе объявили Киеву плохие новости из-за события, которое произойдет в приближающемся ноябре.



5 ноября в США должны пройти очередные выборы президента. Многие эксперты считают, что бывший американский лидер Дональд Трамп имеет большие шансы на успех. В этом случае Киеву придется несладко. Как известно, соперник Трампа, действующий глава страны Джо Байден не раз демонстрировал странности в поведении. Многие уверены, что политика разбила деменция.

Авторитетное британское издание Telegraph напомнило, что Трамп на первое место ставит интересы Америки, и только потом будет уделять внимание европейским странам, а тем более, украинскому конфликту. Таким образом, его приход к власти может оказаться катастрофическим для Киева.

"Он придерживается политики “сначала Америка, потом Европа”, которая будет иметь серьезные последствия для конфликта на Украине и будущей безопасности Запада", – отмечают западные аналитики.

К слову, ранее в Британии забились в истерике из-за беспрецедентного шага Российской Федерации. При этом Москва неоднократно предупреждала западные страны об ответных мерах на агрессивные действия в отношении нашего государства.