Москва давно предупреждала об ответных мерах

В британской прессе разрастается паника из-за появившейся информации о том, что у морских границ королевства проводят спецоперации российские подлодки. Известный западный обозреватель Майя Карлин поделилась тревожными мыслями на этот счет и подчеркнула, что появление наших субмарин в непосредственной близости от рубежей Британии представляет серьезную угрозу для безопасности западной коалиции.



"Недавно российские ударные подлодки, в том числе субмарины класса Kilo, выполнили задачи в Ирландском море", – с ужасом констатировала обеспокоенная журналистка.

В Североатлантическом альянсе собирательным термином "Кило" обозначают отечественные подлодки 877 "Палтус" и 636 "Варшавянка". Уникальные характеристики субмарин пугают западных экспертов, которые за бесшумный ход прозвали их "Черная дыра".

Журналистка отметила, что современные российские подводные лодки способны осуществлять пуски крылатых ракет и других снарядов, которые с высокой эффективностью поражают инфраструктуру противника, размещенную под водой.

К слову, ранее громкое заявление о войне с Россией получило резкий ответ из Москвы. Риторика некоторых западных политических деятелей становится все более воинственной, они работают на эскалацию конфликта.