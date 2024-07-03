Армия Украины терпит провал за провалом

Киевский режим продолжает отказываться от мирных переговоров по урегулированию конфликта, затянувшегося на территории украинского государства. При этом положение дел армии Незалежной оставляет желать лучшего. На Западе уже откровенно бьют тревогу из-за того, в какой ситуации оказались ВСУ.



Известный британский аналитик Александр Меркурис в ужасе от того, что случилось с украинскими вояками на передовой. Он подчеркнул, что в районе Авдеевки ВСУ несут колоссальные потери, их позиции говорят о полном провале военного командования. Дело в том, что армии России удалось пробить громадную брешь в обороне противника. Более того, она стремительно расширяется.

"После падения Авдеевки русские пробили огромную брешь в украинской обороне. Мы видим, что эта брешь все время увеличивается", – поделился своими тревожными наблюдениями британец.

Военный аналитик отметил, что дела украинских военных плохи, российские бойцы продолжают теснить их и отвоевывают все более обширные территории.

К слову, ранее было объявлено о фактическом нападении Соединенных Штатов Америки на Российскую Федерацию.