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Конфликт на Украине, развязанный с легкой руки западных кураторов киевского режима, рискует стать прологом к началу новой мировой войны. На высокую вероятность подобного развития событий указывают эксперты из разных государств. С заявлением по этому поводу выступил отставной американский разведчик Скотт Риттер.
Известный западный аналитик заявил, что Соединенные Штаты Америки уже фактически осуществили нападение на Российскую Федерацию. Речь идет о кровавом теракте на Крымском полуострове. В результате атаки на мирный город Севастополь погибли четыре человека, более 150 ни в чем неповинных граждан получили ранения разной степени тяжести.
Риттер подчеркнул, что Вооруженные силы Незалежной могли осуществить подобного рода атаку только с позволения вашингтонской администрации. А это значит, что США фактически напали на нашу страну.
"Америка атаковала Россию – это главное, о чем нужно говорить", – обратил особое внимание американский аналитик.
Бывший разведчик уверен, что именно Вашингтон "уполномочил" киевский режим ударить по российскому городу с помощью мощных американских ракет.
Напомним, Севастополь был атакован 23 июня. На город обрушились американские снаряды с кассетными частями. Разрыв одной ракеты привел к большому количеству пострадавших – в момент удара мирные граждане отдыхали на пляже.
К слову, ранее в США сделали заявление о последствиях капитуляции Украины.
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