Риттер назвал атаку ВСУ на Севастополь нападением США на Россию

"США атаковали Россию": объявлено о фактическом нападении Вашингтона
Фото: www.unsplash.com
Американцы подняли конфликт на новый уровень

Конфликт на Украине, развязанный с легкой руки западных кураторов киевского режима, рискует стать прологом к началу новой мировой войны. На высокую вероятность подобного развития событий указывают эксперты из разных государств. С заявлением по этому поводу выступил отставной американский разведчик Скотт Риттер.

Известный западный аналитик заявил, что Соединенные Штаты Америки уже фактически осуществили нападение на Российскую Федерацию. Речь идет о кровавом теракте на Крымском полуострове. В результате атаки на мирный город Севастополь погибли четыре человека, более 150 ни в чем неповинных граждан получили ранения разной степени тяжести.

Риттер подчеркнул, что Вооруженные силы Незалежной могли осуществить подобного рода атаку только с позволения вашингтонской администрации. А это значит, что США фактически напали на нашу страну.

"Америка атаковала Россию – это главное, о чем нужно говорить", – обратил особое внимание американский аналитик.

Бывший разведчик уверен, что именно Вашингтон "уполномочил" киевский режим ударить по российскому городу с помощью мощных американских ракет.

Напомним, Севастополь был атакован 23 июня. На город обрушились американские снаряды с кассетными частями. Разрыв одной ракеты привел к большому количеству пострадавших – в момент удара мирные граждане отдыхали на пляже.

К слову, ранее в США сделали заявление о последствиях капитуляции Украины.

Источник: Youtube-канал Judging Freedom
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