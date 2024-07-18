Риторика некоторых политиков становится все более воинственный

Недавно польский лидер Анджей Дуда выступил с громким заявлением о том, что провал украинской армии может привести к началу полномасштабной войны между НАТО и Россией, при этом западная военная коалиция уже готовится к такому сценарию. На весьма воинственное заявление резко ответили в Москве.



Своим мнением по поводу происходящего поделился российский сенатор Алексей Пушков. В социальных сетях политик подчеркнул, что такого рода заявления говорят о недальновидности и ограниченности польского лидера, который на самом деле очень плохо понимает, о чем ведет речь, и к каким последствиям может привести подобное развитие событий.

В первую очередь, Пушков отметил, что Дуда говорит не только от себя. Очевидно, что многие представители стран-участниц НАТО придерживаются такого же мнения. В то же время непонятно, какие цели перед собой ставит западная коалиция в потенциальном конфликте с Россией. Также возникает вопрос, готовы ли поляки и жители других европейских стран к "самоубийственным порывам" воинственных политиков.

"Дуда, видимо, не до конца понимает, что именно он сказал. В Европе большая жара. У некоторых мозги плавятся. Вывод: Дуда самонадеян (...) Иногда лучше молчать, чем говорить", – резко подчеркнул Пушков.

Тем временем, в Киеве сделали громкое заявление о поисках "большого мясника". По некоторым данным, руководители киевского режима активно готовятся к новому наступлению на российские позиции.