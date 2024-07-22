Грядет новое обострение ситуации

Западные государства приступили к активной подготовке к прямому военному противостоянию с Российской Федерацией. С таким заявлением выступил глава Сербии Александр Вучич. Этого европейского политика, как и республику в целом, называют главным союзником России в Европе за относительно пророссийскую позицию.



Вучич прямо объявил, что в последнее время ситуация заметно обострилась. По словам президента Сербии, сейчас уже видны признаки явного проведения подготовительного этапа к военным действиям против России весьма масштабного характера.

Сербский лидер отметил, что западные державы до последнего хотели и рассчитывали бороться с нашей страной за счет марионеточных властей других государств, готовых быть орудием в их руках. Западу намного удобнее и безопаснее вкладывать деньги в государства-марионетки и воевать на расстоянии. Однако очевидно, что шансы на прямой конфликт с каждым днем становятся все выше.

"Они уже готовятся к конфликту с РФ и готовятся значительно быстрее, чем некоторые люди хотели бы видеть. Мы это знаем и по военным приготовлениям", – заявил глава сербской республики.

К слову, ранее в Британии забились в истерике из-за беспрецедентного шага России. Москва давно предупреждала об ответных мерах.