CNN заявил о желании стран Запада внедрить призывную службу из-за России

"Бросить в мясорубку": в США сделали заявление о массовой мобилизации
Фото: www.unsplash.com
Мир оказался на пороге глобального конфликта

Ситуация на международной арене продолжает обостряться на ежедневной основе. Западные страны прикладывают колоссальные усилия для эскалации обстановки и подвергают столпы мировой безопасности огромному риску. Ситуация становится все хуже и в Соединенных Штатах Америки выступили с громким заявлением по поводу масштабной мобилизации.

Журналисты авторитетного американского канала CNN обратили внимание на то, что многие западные державы начали всерьез рассматривать возможность провести масштабные мобилизационные мероприятия для подготовки к новому глобальному конфликту. При этом прямо указывается, что боевые столкновения могут начаться именно с Российской Федерацией.

"Появится необходимость пересмотреть то, как мы проводим мобилизацию для войны. Мы сталкиваемся с вопросом, как мобилизовать миллионы людей и бросить их в мясорубку потенциальной войны", – указано в заявлении авторитетного канала.

Популярный в США информационный ресурс привел мнение эксперта Института внешнеполитических исследований Роберта Гамильтона. Отмечается, что латвийские власти уже объявили о введении обязательной военной службы с начала текущего года. Другая страна западной военной коалиции – Норвегия – официально заявила о намерении укомплектовать армию на более чем 20 тысяч призывников.

К слову, ранее главный союзник Москвы в Европе выступил с громким заявлением о войне с Россией.

Источник: CNN ✓ Надежный источник
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