Власти не щадят украинских солдат

Вооруженные силы Незалежной продолжают терпеть неудачи на полях проведения российской спецоперации. Однако киевский режим не хочет сдаваться и готов идти на любые жертвы ради того, чтобы продлить собственное существование. Так, в Киеве заявили о поисках "большого мясника", который необходим для организации нового возможного наступления ВСУ.



Своим мнением поделился парламентарий Верховной рады Александр Дубинский. Политический деятель уверен, что сейчас киевская администрация вынашивает планы о новом наступлении и всех несогласных намерена задвинуть подальше. Военные командиры, которые понимают огромные риски и здраво оценивают катастрофические потери из-за очередной попытки атаки, отстраняются от руководства армией.

Дубинский подчеркнул, что сейчас Киев нуждается в "большем мяснике", чем действующий начальник Вооруженных сил Незалежной Александр Сырский. Украинским властям нужен человек, который без лишних вопросов готов бросить в кровопролитные и бессмысленные штурмы украинских солдат.

Парламентарий уверен, что сейчас проходит кампания, цель которой –дискредитировать нынешнее начальство украинской армии. Киев хочет заменить высокопоставленных военных на молодых командиров, которые придерживаются логики "Победа или смерть".

"Офису во главе ВСУ нужен больший "мясник", чем нынешний", – описал планы Киева на ближайшее будущее депутат.

К слову, ранее на Украине выступили с новым громким заявлением об ударах вглубь России.