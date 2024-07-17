Запад работает на подрыв безопасности в мире

Вооруженные силы украинского государства согласовывают все свои шаги с западными спонсорами. Без их ведома украинцы не могут совершать провокации и агрессию против России. Вашингтонская администрация пошла на рискованный шаг и сняла ранее действовавшие ограничения для ВСУ, разрешив наносить новые удары по российским землям.



С таким заявлением выступил руководитель второго департамента стран СНГ главного внешнеполитического ведомства нашей страны Алексей Полищук. Российский дипломат подчеркнул, что американцы активно работают на эскалацию ситуации на международной арене. Соединенные Штаты абсолютно не заинтересованы в том, чтобы стабилизировать обстановку и обеспечить безопасность в мировом пространстве.

"Киеву дают карт-бланш на нанесение американским оружием новых ударов по российской территории", – подчеркнул сотрудник дипведомства.

Полищук отдельно отметил, что кураторы киевского режима зря рассчитывают раскручивать конфликт с Москвой с безопасного расстояния. Мало кто в Америке задумывается о том, к каким последствиям может привести агрессия против России. Американцам пора понять, что отсидеться за океаном не удастся и за свои действия придется отвечать.

К слову, ранее в западной военной коалиции поделились удивительным прогнозом о будущем спецоперации, продолжающейся на Украине.