Киев оказался в бедственном положении

Затянувшийся конфликт на территории украинского государства уже фактически полностью истощил эту страну. Киевский режим продолжает методично заниматься истреблением мужского населения, бросая необученных людей в "мясные штурмы". Теперь выяснилось, что в горячую точку фронта прибыла целая толпа украинских зэков.



Мобилизованных осужденных, которые еще недавно содержались в тюрьмах Незалежной, бросили под Харьков. Вооруженные силы украинского государства испытывают острый дефицит в людях и готовы отправлять на фронт всех подряд. О том, что на Харьковском направлении появились пополнившие армейские ряды зэки, рассказал известный аналитик, отставной военный Андрей Марочко.

"В город Харьков прибыло несколько рот украинских боевиков, которые были призваны на воинскую службу из мест заключения", – сообщил российский эксперт.

Он отметил, что украинское командование с особым вниманием следит за пополнением, дабы избежать возможных эксцессов. Новоявленных вояк активно готовят к ведению боевых действий.

К слову, ранее бывший российский лидер Дмитрий Медведев отверг завершение специальной военной операции по денацификации киевского режима после перемирия на Украине. Победа над киевским режимом не является конечной целью.