Киевский режим не собирается сдаваться

Несмотря на череду громких провалов украинской армии на полях проведения российской спецоперации по демилитаризации киевского режима, власти Незалежной продолжают упрямиться и не хотят складывать оружие. Так, стало известно о том, что задумал глава украинского государства Владимир Зеленский против нашей страны.



Западные журналисты выяснили, что недавно украинский лидер обратился к американскому коллеге Джо Байдену с требованием снять все запреты на нанесение ударов по территории Российской Федерации. Глава Незалежной уверен, что без возможности бить вглубь нашей страны у него нет шансов добиться хотя бы какого-то успеха в конфликте, который продолжается на Украине.

"Он потребовал от Байдена снять все ограничения, чтобы иметь возможность атаковать военные объекты на территории России западным оружием", – сообщают зарубежные эксперты в статье для издания Neue Zürcher Zeitung.

Также отмечается, что украинские власти уверены: в конце концов им удастся убедить вашингтонскую администрацию в необходимости дать соответствующее разрешение. Только это, по мнению Зеленского и его окружения, может переломить ход проведения специальной операции.

К слову, ранее стало известно, что военное командование Вооруженных сил Незалежной бросило под Харьков толпу украинских зэков.