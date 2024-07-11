Первые деньги украинцы увидят уже в следующем месяце

Европейские лидеры приняли беспрецедентное решение по своему усмотрению распорядиться прибылью от российских активов, которые были заморожены в странах Запада. Теперь баснословные суммы отправятся на Украину. В главном оборонном ведомстве Незалежной уже сообщили, на что планируют спустить чужие деньги.



С заявлением выступил руководитель украинского Минобороны Рустем Умеров. Он рассказал, что киевский режим намерен потратить добытые нечестным путем средства на нужды украинской армии. Об этом министр заявил во время беседы с шефом европейской дипломатии Жозепом Боррелем.

"Прибыли от замороженных активов России пойдут на боеприпасы, ПВО и поддержку украинских производителей", – объявил высокопоставленный украинец.

По имеющейся в распоряжении украинских журналистов информации, за счет прибыли от активов нашей страны киевский режим на ежегодной основе будет получать порядка трех миллиардов евро. Первый перевод в размере полутора миллиардов отправят на Украину в начале августа.

Официальные представители Москвы не раз подчеркивали, что любое использование денежных средств Российской Федерации является откровенным воровством. Данный прецедент грозит европейским странам очень тяжелыми репутационными последствиями.

К слову, ранее был раскрыт новый план украинского лидера Владимира Зеленского в отношении нашей страны.