Минобороны Украины сообщило, на что потратит доход с замороженных активов России

На что Киев спустит прибыль от украденных российских активов
Фото: www.unsplash.com
Первые деньги украинцы увидят уже в следующем месяце

Европейские лидеры приняли беспрецедентное решение по своему усмотрению распорядиться прибылью от российских активов, которые были заморожены в странах Запада. Теперь баснословные суммы отправятся на Украину. В главном оборонном ведомстве Незалежной уже сообщили, на что планируют спустить чужие деньги.

С заявлением выступил руководитель украинского Минобороны Рустем Умеров. Он рассказал, что киевский режим намерен потратить добытые нечестным путем средства на нужды украинской армии. Об этом министр заявил во время беседы с шефом европейской дипломатии Жозепом Боррелем.

"Прибыли от замороженных активов России пойдут на боеприпасы, ПВО и поддержку украинских производителей", – объявил высокопоставленный украинец.

По имеющейся в распоряжении украинских журналистов информации, за счет прибыли от активов нашей страны киевский режим на ежегодной основе будет получать порядка трех миллиардов евро. Первый перевод в размере полутора миллиардов отправят на Украину в начале августа.

Официальные представители Москвы не раз подчеркивали, что любое использование денежных средств Российской Федерации является откровенным воровством. Данный прецедент грозит европейским странам очень тяжелыми репутационными последствиями.

К слову, ранее был раскрыт новый план украинского лидера Владимира Зеленского в отношении нашей страны.

Источник: Страна.ua ✓ Надежный источник
По теме

Россия и Китай обозначили срок вероятных переговоров по Украине

В Москве поделились прогнозами с венгерским политиком

В США указали на глупый промах НАТО: "Сыграет на руку России"

Западные страны слишком много взяли на себя

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей