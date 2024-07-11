Курс рубля
- Режим свободного падения: что ждет рубль в 2024 году
- Что будет с долларом: бежать в обменники сломя голову рано
- Предсказано мощное падение доллара по двум причинам
Европейские лидеры приняли беспрецедентное решение по своему усмотрению распорядиться прибылью от российских активов, которые были заморожены в странах Запада. Теперь баснословные суммы отправятся на Украину. В главном оборонном ведомстве Незалежной уже сообщили, на что планируют спустить чужие деньги.
С заявлением выступил руководитель украинского Минобороны Рустем Умеров. Он рассказал, что киевский режим намерен потратить добытые нечестным путем средства на нужды украинской армии. Об этом министр заявил во время беседы с шефом европейской дипломатии Жозепом Боррелем.
"Прибыли от замороженных активов России пойдут на боеприпасы, ПВО и поддержку украинских производителей", – объявил высокопоставленный украинец.
По имеющейся в распоряжении украинских журналистов информации, за счет прибыли от активов нашей страны киевский режим на ежегодной основе будет получать порядка трех миллиардов евро. Первый перевод в размере полутора миллиардов отправят на Украину в начале августа.
Официальные представители Москвы не раз подчеркивали, что любое использование денежных средств Российской Федерации является откровенным воровством. Данный прецедент грозит европейским странам очень тяжелыми репутационными последствиями.
К слову, ранее был раскрыт новый план украинского лидера Владимира Зеленского в отношении нашей страны.
В Москве поделились прогнозами с венгерским политиком