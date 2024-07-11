Зеленский захотел провести второй "саммит мира" в этом году

Президент подогревает почву перед началом диалога

Во время встречи с Джо Байденом в рамках саммита НАТО в Вашингтоне Владимир Зеленский намекнул на готовность начать мирные переговоры с Россией.

Президент Украины заявил, что надеется на проведение второго "саммита мира" уже в этом году. Он указал, что его страна в нем особо нуждается. Также лидер попутно поблагодарил США за участие в первой встрече в Швейцарии.

"Мы должны закончить эту *конфликт* справедливо и мирно. И чтобы вернуться к этому как можно скорее, нам нужен второй мирный саммит уже в этом году. И мы очень полагаемся в этом на Америку", – сказал Зеленский.

Ранее украинская сторона заявляла, что ко второму мирному саммиту они вместе с партнерами приготовят проект своих требований к урегулированию конфликта. На мероприятие пообещали пригласить Россию, чтобы окончательно закрепить все положения со второй стороной. Предположительных сроков встречи Киев ранее не называл.

Во время прошедшего саммита НАТО США одобрили новый пакет помощи Украине на 225 млн долларов. В него вошли батарея Patriot, боеприпасы для NASAMS и HIMARS, зенитные ракеты для Stinger, артиллерийские снаряды калибров 155 мм и 105 мм, противотанковые управляемые ракеты TOW, противотанковые комплексы Javelin и AT-4, боеприпасы к стрелковому оружию, подрывные боеприпасы. С их помощью ВСУ надеются получить преимущество перед началом переговорного процесса.

Ранее американцы заявили, что Россия планировала убийство главы немецкого оборонного концерна, который поставляет оружие на Украину.