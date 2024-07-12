Генерал Кривонос предложил использовать для F-16 дороги вместо аэродромов

Военный рассчитывает на высокую эффективность истребителей

Украинские власти долгое время выпрашивали у своих западных спонсоров мощные американские истребители F-16, которые, как полагают в Киеве, способны изменить ход проведения российской спецоперации. На Украине очень надеются на это крылатое оружие. Отставной генерал ВСУ Сергей Кривонос даже придумал радикальное решение для максимально эффективного использования техники.



Как известно, российская армия весьма успешно отрабатывает по украинским военным аэродромам. На этом фоне становится понятным, что с американскими истребителями могут возникнуть серьезные проблемы. Если будет полностью разрушена инфраструктура для их использования, от них будет мало толку.

Кривонос придумал, как решить эту потенциальную проблему. Военный эксперт призвал подойти к вопросу радикальным образом. Он считает, что все дороги на территории украинского государства нужно сделать пригодными для использования в военных целях. Генерал хочет, чтобы каждая дорога стала потенциальной взлетной полосой для американских истребителей.

"Все украинские дороги, все автострады должны быть подготовлены по системе, как это, например, существует в той же Швеции <…>. Шведские автодороги – это сплошной аэродром", – заявил украинский генерал.

Кривонос добавил, что у Незалежной также могут возникнуть серьезные проблемы с обслуживанием сложной американской техники из-за недостатка квалифицированных пилотов.

К слову, ранее в Североатлантическом альянсе сделали удивительный прогноз по поводу развития украинского конфликта.