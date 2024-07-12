Reuters: Зеленский стал склонен к паранойе из-за попыток покушений

У президента появились психологические трудности за последние пару лет

С момента вступления на свой президентский пост Владимир Зеленский сильно изменился. Особенно это усилилось за последние пару лет конфронтации с Россией, сообщает Reuters.

Источники утверждают, что украинский лидер стал более напряженным, нетерпеливым – во многом на это повлияло отсутствие нормального сна. Говорят, что в сутки он проводит в кровати пару-тройку часов, поскольку по ночам у него часто бывают различные переговоры, нужно принимать важные тактические решения.

Зеленский теперь более жесткий руководитель, чем раньше. Он не терпит ошибок от своих сотрудников и может накричать на них, если они, по его мнению, недостаточно поработали над вопросом.

"Если он увидит, что люди не готовы или противоречат друг другу, он скажет: "Убирайтесь отсюда. У меня нет на это времени"", – рассказали люди их его окружения.

В начале 2024 года украинский президент одним махом уволил своих помощников во время совещания – ему не понравилось, как они готовили информационную кампанию к предстоящей мобилизации.

Более того, теперь Владимир Зеленский страдает от постоянной паранойи. Она связана с частыми попытками покушения на его жизнь, которые, предположительно, планировала Москва.