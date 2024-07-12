Reuters: Зеленский стал склонен к паранойе из-за попыток покушений

Источники рассказали о паранойе Зеленского
Владимир Зеленский. Кадр видео из соцсетей
У президента появились психологические трудности за последние пару лет

С момента вступления на свой президентский пост Владимир Зеленский сильно изменился. Особенно это усилилось за последние пару лет конфронтации с Россией, сообщает Reuters.

Источники утверждают, что украинский лидер стал более напряженным, нетерпеливым – во многом на это повлияло отсутствие нормального сна. Говорят, что в сутки он проводит в кровати пару-тройку часов, поскольку по ночам у него часто бывают различные переговоры, нужно принимать важные тактические решения.

Зеленский теперь более жесткий руководитель, чем раньше. Он не терпит ошибок от своих сотрудников и может накричать на них, если они, по его мнению, недостаточно поработали над вопросом.

"Если он увидит, что люди не готовы или противоречат друг другу, он скажет: "Убирайтесь отсюда. У меня нет на это времени"", – рассказали люди их его окружения.

В начале 2024 года украинский президент одним махом уволил своих помощников во время совещания – ему не понравилось, как они готовили информационную кампанию к предстоящей мобилизации.

Более того, теперь Владимир Зеленский страдает от постоянной паранойи. Она связана с частыми попытками покушения на его жизнь, которые, предположительно, планировала Москва.

Источник: Reuters
По теме

На Западе создают новое оружие против России

Члены НАТО уже подписали договор о сотрудничестве

Зеленский намекнул на готовность к переговорам с Россией в этом году

Президент подогревает почву перед началом диалога

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей