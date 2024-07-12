Reuters: Зеленский стал склонен к паранойе из-за попыток покушений

Курс рубля
- Режим свободного падения: что ждет рубль в 2024 году
- Что будет с долларом: бежать в обменники сломя голову рано
- Предсказано мощное падение доллара по двум причинам
С момента вступления на свой президентский пост Владимир Зеленский сильно изменился. Особенно это усилилось за последние пару лет конфронтации с Россией, сообщает Reuters.
Источники утверждают, что украинский лидер стал более напряженным, нетерпеливым – во многом на это повлияло отсутствие нормального сна. Говорят, что в сутки он проводит в кровати пару-тройку часов, поскольку по ночам у него часто бывают различные переговоры, нужно принимать важные тактические решения.
Зеленский теперь более жесткий руководитель, чем раньше. Он не терпит ошибок от своих сотрудников и может накричать на них, если они, по его мнению, недостаточно поработали над вопросом.
"Если он увидит, что люди не готовы или противоречат друг другу, он скажет: "Убирайтесь отсюда. У меня нет на это времени"", – рассказали люди их его окружения.
В начале 2024 года украинский президент одним махом уволил своих помощников во время совещания – ему не понравилось, как они готовили информационную кампанию к предстоящей мобилизации.
Более того, теперь Владимир Зеленский страдает от постоянной паранойи. Она связана с частыми попытками покушения на его жизнь, которые, предположительно, планировала Москва.
Члены НАТО уже подписали договор о сотрудничестве
Президент подогревает почву перед началом диалога