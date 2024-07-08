Филиппо: договор Зеленского в Польше приведет к мировой войне

Политик предрек прямое вовлечение НАТО в конфликт

Украина и Польша заключили новый договор о взаимной безопасности. Соглашение, помимо прочего, подразумевает создание особого механизма перехвата ракет польскими военными в украинском небе. Этот шаг прокомментировал французский политик Флориан Филиппо.

По его словам, новый поступок Владимира Зеленского может сделать из пока еще локального конфликта глобальный. Заключенную сделку между Польшей и Украиной он и вовсе считает "невероятной".

Политик утверждает, что после заключения соглашения польские власти официально вступают в вооруженное противостояние с Россией.

"Давайте будем помнить, что членство Польши в ЕС и НАТО потребует от нас проявления солидарности, если Польша вступит в войну с Россией! Давайте срочно остановим это безумие!" – возмущается француз.

Ранее Виктор Орбан заявил, что в ближайшие пару месяцев ситуация на Украине может стать более жесткой в военном плане, поскольку ни одна из сторон не собирается сдаваться.