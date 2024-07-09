Украинские вояки пытаются бить вглубь России

Вооруженные силы украинского государства терпят провал за провалом на полях проведения спецоперации по демилитаризации киевского режима. Однако украинское руководство очень хочет демонстрировать хотя бы какие-то результаты своим заокеанским кураторам. Противник заметно активизировался и пытается достать все новые российские регионы. Так, сегодня, 9 июля, стало известно о попытке атаковать Астраханскую область.



Такой информацией с общественностью поделился глава этого субъекта Российской Федерации Игорь Бабушкин. Сообщается, что украинские вояки бросились в воздушную атаку на этот южный регион ранним утром во вторник. Целью нападения противника стали объекты в северной части области. К счастью, атака, как и многие подобные провокации, была успешно отбита российскими военными.

Глава российского субъекта сообщил, что инцидент обошелся без жертв и пострадавших. Сотрудники профильных служб в ближайшее время установят все детали произошедшего. Игорь Бабушкин призвал граждан не поддаваться на провокации врага и не паниковать. Он подчеркнул, что следует руководствоваться только информацией, полученной из официальных источников.

К слову, ранее российский лидер Владимир Путин вывел киевский режим на чистую воду. Президент нашей страны объяснил, почему на самом деле Вооруженные силы украинского государства не хотят прекращать огонь.