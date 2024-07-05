Генерал ВСУ заявил об отсутствии у главкома Сырского ресурсов для армии

Украинский генерал раскрыл главную проблему Сырского: "Тяжелая ситуация"
Фото: www.unsplash.com
Шансы Киева стремятся к нулю

Провалы украинской армии на полях проведения спецоперации по демилитаризации киевского режима раздражают ее западных кураторов и явно демонстрируют, что Киеву пора садиться за стол переговоров. Отставной украинский генерал Игорь Романенко обратил внимание на главную проблему главкома ВСУ Александра Сырского.

Незалежный вояка подчеркнул, что новый командующий Вооруженными силами Украины не может повлиять на ситуацию на фронте, так как у него попросту не осталось человеческих ресурсов. Украинские солдаты массово гибнут на поле боя, заменять их уже некем.

Романенко особо отметил, что существующие подразделения невозможно укомплектовать, для этого нет людей. Также он добавил, что число подготовленных военных в рядах украинской армии является "мизерным", в основном, брошенные на поле боя солдаты едва умеют держать оружие в руках.

"Почему у нас такая тяжелая ситуация? <…> Да потому что у того же генерала Сырского нет ресурсов", – пояснил украинский военный.

К слову, ранее российский лидер Владимир Путин четко обозначил истинную причину, которая заставляет киевский режим отказываться от прекращения огня и начала мирного переговорного процесса. Наш президент вывел украинских политиков на чистую воду.

Источник: YouTube-канал "Апостроф" ✓ Надежный источник
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