Депутат Рады Шевченко назвал победу Трампа на выборах "черной меткой" Зеленскому

В Киеве заявили о "черной метке" для Зеленского: "Времени не осталось"
Владимир Зеленский. Фото: соцсети
Над украинскими властями сгущаются тучи

Киевский режим остается на плаву исключительно благодаря поддержке, которую ему продолжают оказывать западные страны. Однако ситуация в этой сфере может измениться кардинальным образом. С соответствующим заявлением выступили в Киеве, своим мнением поделился депутат Верховной рады Евгений Шевченко.

Украинский парламентарий обратил внимание на глубокую зависимость киевского режима от американских властей. Как известно, уже скоро в Соединенных Штатах Америки завершится президентская гонка. Шевченко уверен, что в случае победы бывшего американского лидера Дональда Трампа киевские власти столкнутся с очень серьезными проблемами.

Шевченко обратил внимание на то, что Трамп настроен весьма решительно и имеет свое собственное мнение по поводу происходящего на Украине. Как только он станет главой Белого дома, финансирование Киева тут же будет обрублено. Парламентарий призвал украинского лидера Владимира Зеленского поторопиться с урегулированием конфликта, так как вскоре такая возможность может полностью пропасть.

"У Владимира Александровича времени не осталось (…) Трамп – это серьезно, это черная метка Зеленскому. Это реальная политическая угроза для него", – подчеркнул Шевченко.

К слову, ранее стало известно, что случилось с главным конкурентом Владимира Зеленского.

Источник: YouTube ✓ Надежный источник
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