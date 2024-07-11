CNN: Россия планировала покушение на главу Rheinmetall

Предприятие поставляет оружие на Украину

Американские и немецкие высокопоставленные лица заявили, что в начале года разведке США удалось предотвратить убийство главы оборонного концерна Германии Армина Паппергер. По их словам, покушение планировали российские спецслужбы.

Паппергер руководит Rheinmetall – предприятием, которое поставляет вооружение для Украины. В частности, 155-мм артиллерийские снаряды, которые ВСУ активно используют в противостоянии с российской армией. В ближайшее время компания намерена открыть завод по производству бронетехники на территории Украины, что, говорят источники, и стало основной причиной тревоги России.

Когда американская разведка узнала о предстоящей операции, то сразу же сообщила в Берлин. Немецкие службы безопасности предприняли меры, чтобы спасти Паппергера.

Телеканал CNN заявил, что около полугода Россия проводит диверсионную кампанию по всей Европе. Например, вербует местных жителей для осуществления поджогов на военных складах.

"Разведданные, свидетельствующие о том, что Россия готова убивать частных лиц, продемонстрировали западным чиновникам, насколько далеко готова зайти Москва в параллельной теневой войне, которую она ведет на Западе", – указано в статье.

В НАТО утверждают, что действия со стороны Москвы будут иметь долгоиграющие последствия. Они никак не повлияют на оказание помощи Украине в текущем конфликте, однако могут привести к более масштабному противостоянию в Восточной Европе.