Эксперты объяснили международные встречи Путина началом решения СВО

Глава России уже приступил к работе в этом направлении

В последние несколько недель президент Владимир Путин провел много встреч с международными лидерами. Все это делается неслучайно, а является тайным планом по решению украинского конфликта, считают эксперты.

По их словам, сейчас российский лидер занят тем, чтобы сформировать для России выгодные переговорные условия, в том числе по внешнему контуру. Он планирует сделать максимум до объявления результатов выборов в США, чтобы иметь больше козырей в рукаве перед американским президентом.

Директор Независимого института стратегических оценок Сергей Ознобищев полагает, что Путин готовится к перспективной победе Дональда Трампа или другого кандидата – и поскольку ситуация с выборным процессом в США крайне нестабильная, ему приходится прорабатывать все возможные варианты развития событий.

Эксперт утверждает, что это не означает окончательного выхода на мирные переговоры, но позволит создать более выгодные для России обстоятельства. Ведь нет гарантии, что Трамп в случае возвращения в Белый дом не станет заваливать Украину оружием.

Политолог Сергей Марков считает, что международные контакты российского лидера являются ответом на недавний мирный саммит в Швейцарии.

"Путину сегодня важно провести работу со многими странами, чтобы они отказались подписывать итоговую декларацию, предложенную Западом", – говорит он.

Ранее Орбан заявил, что Путин и Си рассчитывают на начало мирных переговоров с Украиной до конца текущего года.