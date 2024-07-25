На этом фоне решили начать подготовку к противостоянию

Источники в НАТО, которые занимаются оборонной и разведкой, сообщили, что за последнее время обнаружили порядка двадцати признаков подготовки России к полномасштабному вторжению. Какие именно – они пояснять не стали, указав, что от Запада это требует дополнительной мобилизации военной отрасли.

По их словам, сейчас Европа готовится "оскалить зубы" и перебросить боеспособные войска прямо к потенциальной линии фронта в ответ на передвижения российских войск, если это потребуется в качестве сдерживающего фактора. Но также они должны быть готовы немедленно вступить в бой, если ситуация обострится.

В НАТО ожидают, что "неминуемое" нападение России может произойти в течение пяти лет. Российская экономика уже полностью к этому готова, когда западная пока сталкивается с споротивлением налогоплательщиков отдавать больше денег на военные нужды – многим кажется, что опасность со стороны Москвы является отдаленной перспективой.

Сейчас в Североатлантическом Альянсе намерены увеличить свою ракетную обороноспособность, а также количество войск. Специалисты по логистике и планированию заняты проработкой способов доставки продовольствия, топлива и воды к возможной линии соприкосновения. Другие занимаются защитой от кибератак, поскольку это может оказать влияние на транспортировку и передвижение войск на восток.

"Это обусловливает необходимость быстрого принятия решений и наличия надежного списка тревожных сигналов, указывающих на неминуемую атаку России", – указали источники.

Ранее в Германии заявили, что принимают решения, которые помогут избежать войны между НАТО и Россией.