NYP: Обама считает Камалу Харрис глупой и некомпетентной

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Кандидату в президенты США Камале Харрис не удалось получить одобрение со стороны Барака Обамы. Источники сообщили, что бывший президент США считает, что она не в состоянии победить Трампа.
На фоне предстоящих выборов большинство представителей демократической партии поспешили поддержать Харрис, но только не Обама. Ее вступление в гонку стало для него большим огорчением.
"Обама знает, что она просто некомпетентна", – делятся близкие к нему люди.
По их словам, политик не понимает, что можно и нельзя говорить, когда ты находишься на руководящем посту. Например, ее заявление о выдаче медицинской страховки для нелегалов – она не осознает, сколько в этом вопросе подводных камней.
Также бывший президент США уверен, что Харрис провалит дебаты подобно ее предшественнику Джо Байдену. Обама полагает, что вице-президент не сможет встать в оппозицию по вопросам Израиля, Палестины, Украины и обязательно скажет что-то "действительно глупое".
Сообщается, что Обама был в числе политиков, кто предпринимал попытки вывести Байдена из предвыборной гонки. Но когда он шел на это, то не ожидал, что тот мгновенно поддержит Харрис. Подобное решение его шокировало.
Политик готов пойти на важное решение