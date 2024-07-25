NYP: Обама считает Камалу Харрис глупой и некомпетентной

Политик лишилась поддержки первого черногожего главы Америки

Кандидату в президенты США Камале Харрис не удалось получить одобрение со стороны Барака Обамы. Источники сообщили, что бывший президент США считает, что она не в состоянии победить Трампа.

На фоне предстоящих выборов большинство представителей демократической партии поспешили поддержать Харрис, но только не Обама. Ее вступление в гонку стало для него большим огорчением.

"Обама знает, что она просто некомпетентна", – делятся близкие к нему люди.

По их словам, политик не понимает, что можно и нельзя говорить, когда ты находишься на руководящем посту. Например, ее заявление о выдаче медицинской страховки для нелегалов – она не осознает, сколько в этом вопросе подводных камней.

Также бывший президент США уверен, что Харрис провалит дебаты подобно ее предшественнику Джо Байдену. Обама полагает, что вице-президент не сможет встать в оппозицию по вопросам Израиля, Палестины, Украины и обязательно скажет что-то "действительно глупое".

Сообщается, что Обама был в числе политиков, кто предпринимал попытки вывести Байдена из предвыборной гонки. Но когда он шел на это, то не ожидал, что тот мгновенно поддержит Харрис. Подобное решение его шокировало.