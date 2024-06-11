Путин прокомментировал желание Турции вступить в БРИКС

Пока окончательного решения по вопросу не принято

Владимир Путин провел встречу с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом. В частности во время беседы политик прокомменировал намерения страны войти в состав БРИКС.

Напомним, ранее Анкара подтвердила свое стремление стать частью организации после почти двух лет молчания на эту тему. Решение назвали ударом страны в спину по ЕС и НАТО, которые полагали, что власти передумали присоединяться к объединению.

"Мы приветствуем интерес Турции к работе БРИКС. Безусловно, будем всячески поддерживать это стремление и желание быть вместе со странами этого объединения", – заявил российский лидер.

Президент отметил, что сейчас обстановка на международной арене требует от стран более плотного взаимодействия, чтобы обеспечивать свою безопасность, в том числе экономическую, и корректировать действия на международной арене.

Также о намерении вступить в БРИКС ранее заявила Венесуэла. Об этом сообщил министр иностранных дел страны Хиль Пинто во время преговоров с Сергеем Лавровым. Глава российского МИД, в свою очередь, отметил, что Москва приветствует интерес и будет способствовать укреплению связей.