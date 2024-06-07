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В Северной столице продолжается проведение крупнейшего на мировой арене мероприятия – Петербургского международного экономического форма. Западные аналитики также внимательно следят за происходящим. Так, иностранные эксперты заметили любопытную деталь в проведении ПМЭФ.
В первую очередь, европейцы обратили внимание на тот факт, что если раньше западные страны принимали самое активное участие в форуме, то теперь Запад появляется лишь в речах российского лидера Владимира Путина.
Также иностранные журналисты отметили, что в текущем году тематика ПМЭФ разительно изменилась. Журналисты крупного итальянского издания Huffington Post заявили, что на этот раз форум стал своего рода политическим манифестом: "Формирование новых территорий роста как краеугольный камень полярного мира".
Итальянцы также отметили, что российская экономика продолжает активно расти и развиваться, несмотря на беспрецедентное санкционное давление. Москва укрепляет экономические связи с африканскими и азиатскими странами, а также находится в тесном контакте с Латинской Америкой, что самым благоприятным образом сказывается на экономике.
К слову, ранее стало известно, почему западные лидеры недолюбливают Владимира Путина.
Официальный Берлин наращивает напряжение