Появились кадры с матерящимся главой Дагестана Меликовым на заседании

Губернатор устроил выволочку из-за проблем в некоторых субъектах региона

В Сети появились кадры с закрытых заседаний главы Дагестана Сергея Меликова, на которых он жестко отчитывает своих подчиненных. Лексику губернатор не выбирает, покрывая всех матом за допущенные ошибки в управлении субъектами.

Представителей неизвестного общественного движения он назвал "терпилами, которые за все переживают, но ничего не делают". Еще одного неизвестного человека он требовал не брать никуда на работу и предоставить на него полное досье. А во время обсуждения какого-то острого вопроса он призвал закрыть тему, но один из участников собрания продолжил обсуждение, не выключив микрофон.

"Я сказал закрыли тему, *** (междометие)", – произнес он грозно, а после разочарованно взялся за голову, – Делать все надо вовремя, а не тогда, когда петух клюнет в задницу".

На другом видео он отчитал главу какого-то города, заявив, что тот "***** (ничего) не делает".

Также он устроил жесткую выволочку из-за проблем с питанием в одной из региональных больниц. Он возмущенно спросил, кого поставили в качестве главврача и кому он является родственником, что его держат там до сих пор. Оказалось, что начальник клиники некоторое время назад отправился на фронт, пока в заведении упадок.

"Че он туда поехал? Кровью, **** (междометие), грехи смывать по такой задолженности? Или че он туда поехал? Чего вы его туда отпустили?" – возмутился Меликов.

Откуда появились кадры – неизвестно. Правоохранители заявили, что уже выясняют обстоятельства произошедшего.