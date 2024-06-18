Врачи озвучили диагноз Байдена после инцидента на саммите G7

Слухи о нездоровье лидера ходят давно

Состояние американского президента Джо Байдена с каждым месяцем вызывает все больше вопросов, поскольку число его публичных провалов растет еженедельно. Одним из последних стал случай на саммите G7, когда лидер отвернулся от толпы и начал разговаривать с пустым пространством. Тогда к остальным политикам его вернула премьер Италии Джорджия Мелони, пока ее британский коллега Риши Сунак вопрошал "Что он делает?".

Для президентства Байдена этот конфуз не первый и, вероятно, не последний. Состояние лидера является серьезным препятствием для его переизбрания на пост главы США – источники утверждают, что вопрос о снятии его кандидатуры с предстоящих выборов впервые обсуждается на высоком уровне. Хотя официально Белый дом отвергает все слухи о ментальных проблемах у политика.

Оценить состояние Байдена решили западные врачи, которые в один голос называют один и тот же диагноз.

"Застывшая маска на лице, уменьшенное размахивание руками, менее частое моргание, вероятно, связаны с центральным неврологическим расстройством, таким как болезнь Паркинсона", – говорят медики.

По их словам, они бы не решились публично раскрыть диагноз президента, если бы на кону не стояли вопросы безопасности страны.

Тремор, который является одной из ведущих характеристик недуга, можно снимать с помощью препаратов. Но это ведет скованности движений и проблемам с выражением эмоций на лице. Ежегодно в США эту болезнь диагностируют 90 тысячам граждан, большинство из которых – мужчины за 60 лет. Американскому президенту в прошлом году исполнился 81 год.

Врачи опубликовали публичное обращение с просьбой к Джо Байдену пройти конитивный тест и поделиться результатами с общественностью, поскольку эта тема давно тревожит американскую публику.