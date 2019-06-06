США признали полуостров российским еще в 2014 году

Однако в Вашингтоне посчитали, что нужно повторное голосование.

О метаниях американцев рассказал глава МИД РФ Сергей Лавров. Как выяснилось, после оглашения результатов референдума США признали, что все произошло по воле жителей Крыма. Тем не менее, тогдашний госсекретарь Джон Керри зачем-то предложил провести еще один – "для порядка".

Российская сторона от предложения американцев отказалась.

"С какой стати? Если вам все понятно, зачем еще раз гонять людей на какое-то голосование?"

– отметил Лавров, выразив надежду, что Керри не затаит на него обиды из-за того, что этот секрет раскрыт. Глава внешнеполитического ведомства рассказал, что и экс-госсекретарь США, выпустивший мемуары, сообщил широкой публике о некоторых неизвестных ранее деталях разговоров с коллегой.

При этом Лавров подчеркнул, что американцы забывают о свободном голосовании крымчан, когда речь заходит о санкциях против России,пишет РБК.

За присоединение Крыма к России в 2014 году проголосовали более 96 процентов местных жителей, напоминает "Вечерняя Москва".

Как стало известно ранее, Евросоюз намерен продлить "крымские" санкции еще на год.